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В Кировске пройдет туристский этнографический слет

12:4410 февраля 2017Просмотров: 103

С 17 по 19 февраля в Кировске в районе микрорайона Кукисвумчорра  пройдет туристский этнографический слет для школьников.

В слете примут участие школьники  Мурманской области в возрасте от 10 до 11 лет.

Состав команды: 5 человек и руководитель. В слете будут принимать участие команды из городов Кировска, Мурманска, Снежногорска и Мончегорска.

На протяжении 3 дней ребятам предстоит много испытаний, например, им придется пройти полосу препятствий, оказать первую доврачебную помощь и поучаствовать в кулинарном поединке.

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