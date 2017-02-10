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В Мурманске водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

12:1510 февраля 2017Просмотров: 24

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

9 февраля на автодороге «Кировск-Коашва» водитель автомобиля «Вольво» при выезде с второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автомобилю «УАЗ», который двигался по главной дороге, и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия водитель «УАЗ», мужчина 47 лет, госпитализирован.

В Мурманске, во дворе дома по проспекту Кольский водитель автомобиля «Ауди» при движении задним ходом допустил наезд на 70-летнюю женщину.

В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

В районе улицы Верхнеростинское шоссе водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

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