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В Подмосковье наградили доктора, спасшего пассажира на борту самолета Мурманск - Москва

15:3910 февраля 2017Просмотров: 141

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность спортивному врачу Роману Кухаеву, который спас жизнь пассажиру на борту летевшего в Москву самолета. Мужчину наградили в Красногорске во время хоккейного матча красногорской команды «Зоркий» с ульяновской «Волгой».

Самолет рейсом Мурманск — Москва вылетел 4 февраля.

На 20-й минуте взлета одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Кухаев быстро оказал ему первую помощь и попросил экипаж вернуться в аэропорт.

«Протокол предполагает, что в таких ситуациях пилот запрашивает у врача разрешение возвращаться или нет. Я понял, что пациент не стабилен. И передал стюардессе, что нужно возвращаться обратно в Мурманск», — сказал врач.

В правительстве узнали о таком героическом поступке региона и наградили Романа Кухаева благодарностью от губернатора области.

«О таком поступке конечно знают в правительстве региона. Губернатор Андрей Юрьевич выразил благодарность. На работе Роману Кухаеву выпишут денежную премию», — сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Кухаев не в первый раз помогает пассажиру самолета. По словам тренера хоккейной команды «Зоркий» Андрея Рушкина, четыре года назад одной пассажирке стало плохо на борту. Кухаев дал ей таблетки и сбил давление, сообщает 360tv.Ru

Спасенный пассажир со своим героем больше лично не встречался. Но Роман Кухаев следит за его судьбой, знает что мужчина жив и здоров.

Фотографии представлены сайтом 360tv.Ru

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