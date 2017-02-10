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Владислав Маленко: хочется докричаться до людей

12:1210 февраля 2017Просмотров: 29

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Ему свойственно поддерживать молодых и начинающих поэтов, людей творческих.

Сказывается опыт работы в молодёжной программе «До 16 и старше…» Выпускник прославленной «Щепки» Владислав поражает своей энергичностью, смелостью суждений.

Смотрите встречу с Владиславом Маленко в программе «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» 12 февраля в 16:00 на канале «СТС – ТВ-21»


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