Владислав Маленко: хочется докричаться до людей

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Ему свойственно поддерживать молодых и начинающих поэтов, людей творческих.

Сказывается опыт работы в молодёжной программе «До 16 и старше…» Выпускник прославленной «Щепки» Владислав поражает своей энергичностью, смелостью суждений.

Смотрите встречу с Владиславом Маленко в программе «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» 12 февраля в 16:00 на канале «СТС – ТВ-21»





