Внимание! Розыск

В 2014 году житель Мурманска Михайлов Семен Борисович 8.10.1980 года рождения выехал за пределы Мурманской области и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Родители Михайлова обратились в полицию с заявлением об утрате родственных связей. По оперативной информации, может находиться в южных регионах России, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известно что-либо о местонахождении Михайлова С.Б., сообщить об этом по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (отдел уголовного розыска) или 02.







