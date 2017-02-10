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Внимание! Розыск

10:0210 февраля 2017Просмотров: 184

В 2014 году житель Мурманска Михайлов Семен Борисович 8.10.1980 года рождения выехал за пределы Мурманской области и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Родители Михайлова обратились в полицию с заявлением об утрате родственных связей.  По оперативной информации, может находиться в южных регионах России, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известно что-либо о местонахождении Михайлова С.Б., сообщить об этом по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (отдел уголовного розыска) или 02.
 


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