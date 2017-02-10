Житель Мончегорска осужден за контрабанду наркотиков

Мончегорской прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении Скуртова Андрея. Его обвинили в контрабанде наркотиков.

Следствие выяснило, что в 2013 году житель Мончегорска Скуртов находясь на территории Белоруссии, приобрел для личного употребления гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 0,4294 грамма и каннабис (марихуана) массой 0,2787 грамма, которые стал незаконно хранить в принадлежащем ему автомобиле.

Далее, Скуртов, передвигаясь на личном автомобиле, направился на территорию Украины, для чего, прибыл в зону действия таможенного поста, расположенного в Гомельской области, где на автомобиле перевез наркотики через границу.

После пересечения таможенной границы Скуртов, прибыл на таможенный пост, расположенный в Черниговской области Украины, где наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов Украины.

Украинскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса Украины.

В соответствии с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генеральную прокуратуру России с ходатайством об осуществлении уголовного преследования Скуртова, уголовное дело было передано в следственные органы МВД России для осуществления расследования.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд, согласившись с мнением гособвинителя, признал Скуртова виновным в контрабанде наркотиков, и приговорил к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.