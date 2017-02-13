16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Смертельная авария. Водитель вылетевшего на встречную полосу «Шевроле» умер в больнице

20:1113 февраля 2017Просмотров: 1848

Один человек погиб, еще двое пострадали в аварии. Тройное ДТП случилось в Мурманске в районе улицы Рогозерской. С места происшествия репортаж Натальи Алексеенко и Виталия Попкова.

Две машины - «Тойота» и «Шевроле» столкнулись лоб в лоб. Еще одна врезалась уже после лобового. На место приехали полицейские, пожарные, спасатели и несколько карет скорой помощи.

Водитель «Тойоты» Николай рассказывает - ехал в машине с женой. Спускались к Рогозерской. Вдруг увидели, что навстречу по их полосе несется «Шевроле».

Жена была пристегнута, сработала подушка безопасности. Тем не менее, получила травмы, с подозрением на перелом ребер. Девушку увезли в больницу.

Еще один участник ДТП - водитель машины «Шкода Йети» Михаил был в машине один, ехал следом за «Тойотой». Хоть и не гнал, ехал спокойно, километров 50 в час, затормозить перед протараненной иномаркой, разумеется, не успел. Мужчина чувствует себя нормально, не ранен. Только, говорит, до сих пор слегка не по себе от такого утреннего происшествия.

Больше всего пострадали водитель и пассажирка «Шевроле». Судя по всему, ни он, ни она не были пристегнуты ремнями безопасности.

По словам очевидцев, все оперативные службы быстро приехали на место аварии. Пострадавших забрали в медучреждения. Водителя «Шевроле», к сожалению, спасти не удалось. Спустя некоторое время после аварии он умер в больнице.

Как рассказали дорожные инспекторы, конечно, на дороге, где столкнулись машины, была снежная каша. Об этом даже составили акт, но никаких особых проблем по дорожным и погодным условиям не было.

За эти выходные - с пятницы по воскресенье - аварий в Мурманске, несмотря на снежные заряды, вообще случилось меньше, чем обычно. 113 за три дня. Хотя бывает до 180. Полицейские напоминают водителям, чтобы были осторожны, и просят всех участников движения соблюдать правила и оценивать реальную ситуацию на дороге.

Что касается сегодняшнего ДТП, полицейские еще будут выяснять, почему водитель ехал по встречной полосе, и устанавливать другие подробности смертельной аварии.

Реклама
Читайте также
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется экологическая выставкаНетрезвый житель Оленегорска угнал и сжег автомобильСотрудники Росгвардии задержали наркоторговцаПередвижная библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
Сотрудники полиции пытаются установить личность найденного на обочине дороги трупаВ Мурманской области за сутки пойманы 6 нетрезвых водителей«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцамиНа Северном флоте начался конкурс «Отличник войсковой разведки» «АРМИ-2017»Воронины похитили Филиппа КиркороваВ центре Мурманска сбили ребенка
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  