Ах, любовь… Сколько любимых девушек у Ивана Герасимова?

Ведущий программы «Наше утро» Иван Герасимов признался телезрителям, что в его жизни любимая не одна… и даже не две! Какой Казанова, а?! Ну ничего, сегодня ему придётся несладко – всё-таки день влюблённых и каждой придётся валентинки присылать.

А творческое вдохновение ему подарит актриса мурманского театра кукол Екатерина Ефремова. Она придёт в утреннюю студию со своей концертной мини-программой и музыкальным инструментом.

Но не только песнями и разговорами о любви будут развлекать зрителей журналисты «Нашего утра». Они заставят прохожих декламировать стихи, расскажут о комиксах то, что не все о них знают, поделятся душещипательной историей о жизни рыжего кота Марса и поведают о праздничных мероприятиях.

Программа «Наше утро» начинается в 6:30 на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком), а так же транслируется с 7:15 до 8:45 на СТС-ТВ-21. Встречайте утро весело и с пользой!