МИД России ведет переговоры по освобождению захваченных в Нигерии моряков

Переговоры по освобождению восьмерых моряков из России и Украины, захваченных пиратами в Нигерии, продолжаются с участием МИД РФ, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и взяли его на абордаж. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. Про россиян известно, что трое из них из Севастополя, еще один — из Мурманска.



«Российский МИД ведет переговоры, они подключились. В них участвует также судовладелец», — сказал Буцай.

Захваченные моряки находятся в лагере пиратов, сказал омбудсмен. По данным уполномоченного по правам человека в Севастополе, на данный момент их состояние нормальное. При этом Буцай подтвердил, что задержание моряков однозначно является одним из случаев захвата заложников с целью выкупа.

«Это именно пиратский случай», — сказал Буцай.

В эти дни омбудсмен проводит много времени с семьями захваченных моряков, которым требуется психологическая помощь. Он отдельно выделил одну семью, где состояние родных из-за произошедшего ЧП особенно тяжелое. Буцай выразил надежду, что все моряки и в том числе три севастопольца смогут скоро увидеть своих родных. Подробности переговоров и иные сведения омбудсмен раскрывать отказался.

Многоцелевое двухпалубное судно 2008 года постройки BBC Caribbean принадлежит немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). При этом сам корабль не был захвачен пиратами — с оставшимися восемью членами экипажа он «направляется в безопасное место», заявила группа компаний Briese. В компании предполагают, что пираты действовали по наводке.



Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению. Следственный комитет России по факту нападения пиратов начал доследственную проверку.





