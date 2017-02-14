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Нетрезвый житель Оленегорска угнал и сжег автомобиль

13:1014 февраля 2017Просмотров: 32

В отдел полиции города обратился житель Он сообщил, что у него похитили автомобиль «ВАЗ», который он оставил на ночь во дворе дома.

Автомобиль был обнаружен полицейскими брошенным на участке загородной автодороги. Угнанная машина была подожжена.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, проживающий в Оленегорске.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на чужом автомобиле.

Злоумышленник вскрыл салон и завел автомобиль. Вскоре мотор заглох и юноша решил сжечь его, чтобы скрыть следы преступления.

По фактам угона и умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела. Подозреваемого может ожидать наказание в виде нескольких лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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