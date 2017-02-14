Передвижная библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в посёлке Корзуново в средней общеобразовательной школе № 7 имени Ю. А. Гагарина.

Школьники стали участниками массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Мурманские библиотекари привезли в Корзуново праздничные представления, познавательные часы, экскурсы в историю, часы военного искусства, конкурсы, игровые программы и героико-патриотические игры.

Ребята попытали свои силы в различных конкурсах: собрали пословицы о мужестве из слов, из множества фамилий нашли фамилии знаменитых полководцев, с помощью ключа расшифровывали шифрограммы, содержащие донесения разведчиков, отгадали старинные загадки и называли воинские звания в российской армии. Мероприятия сопровождались показами мультимедийных презентаций.