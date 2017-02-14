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Россияне не хотят, чтобы жители СНГ получали российское гражданство в упрощенном порядке

09:0514 февраля 2017Просмотров: 140

Две трети россиян не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ.

Результаты исследования общественного мнения по вопросам миграционной политики в отношении жителей постсоветского пространства представил ВЦИОМ.

Социологи спросили граждан о том, следует ли упрощать, усложнять или оставить без изменений получение вида на жительства и российского гражданства мигрантам из стран СНГ.

По данным исследования, 36% респондентов выступили за ужесточение требований, еще 35% — за сохранение процедуры в нынешнем виде.
Таким образом, идея упрощения соответствующих процедур для жителей постсоветского пространства сегодня не находит поддержки в общей сложности у 71% россиян.

За упрощение оформления гражданства для выходцев из СНГ выступает пятая часть россиян (19%).

Больше всего сторонников такого подхода — среди представителей старшего поколения, имевшего опыт совместного сосуществования в рамках СССР, среди них идею поддерживают 27%, сообщает Российская газета.

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