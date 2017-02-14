«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцами

Три дня в норвежском городе Вардё проходил международный кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории». Инициатором этого проекта выступила общественная организация ветеранов ФСБ «ЩИТ». Соорганизаторами - телеканал ТВ-21 и мурманское отделение Всероссийского географического общества. Жители Вардё смогли увидеть фильмы из коллекции мурманского кинофестиваля, в том числе получившие гран-при. Тема, которая объединила все работы – война и совместная борьба русских и норвежцев против гитлеровских захватчиков.

Одно из главных событий кинофестиваля – демонстрация советско-норвежского фильма «Под каменным небом», он снимался в северной Норвегии, а премьера состоялась в 1974 году в Осло. Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Бурляев - звезды советского кино сыграли в фильме о норвежских партизанах и освобождении Киркенеса.

На эту тему немало снимали документального кино и в Норвегии. Один из них - «Маленькая Москва» - так называли небольшой поселок, откуда норвежцы целыми семьями уходили в партизаны.

Телекомпания ТВ-21 уже не первый год занимается историческими исследованиями времен второй мировой, а именно партизанским движением, которое развернулось на Севере Норвегии. На фестивале в Вардё были представлены два фильма Петра Широбокова – «На уровне сердца» и «13 теней войны».

Подробнее о фестивале можно посмотреть сегодня вечером в программе "Новости" на телеканале ТВ-21.