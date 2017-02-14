16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцами

12:0514 февраля 2017Просмотров: 63

Три дня в норвежском городе Вардё проходил международный кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории». Инициатором этого проекта выступила общественная организация ветеранов ФСБ «ЩИТ». Соорганизаторами -  телеканал ТВ-21 и мурманское отделение Всероссийского географического общества. Жители Вардё смогли увидеть фильмы из коллекции мурманского кинофестиваля, в том числе получившие гран-при. Тема, которая объединила все работы – война и совместная   борьба русских и норвежцев против гитлеровских захватчиков.

Одно из главных событий кинофестиваля – демонстрация советско-норвежского  фильма «Под каменным небом», он снимался в северной Норвегии,  а премьера состоялась в 1974 году в Осло.  Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Бурляев - звезды советского кино сыграли в фильме о норвежских партизанах и освобождении Киркенеса.

На эту тему немало снимали документального кино и в Норвегии. Один из них - «Маленькая Москва»  - так называли небольшой поселок, откуда норвежцы целыми семьями уходили в партизаны.

Телекомпания ТВ-21 уже не первый год занимается историческими исследованиями времен второй мировой,  а именно партизанским движением, которое развернулось на Севере Норвегии. На фестивале  в Вардё были представлены два фильма Петра Широбокова – «На уровне сердца» и «13 теней войны».

Подробнее о фестивале можно посмотреть сегодня вечером в программе "Новости" на телеканале ТВ-21.

Читайте также
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется экологическая выставкаНетрезвый житель Оленегорска угнал и сжег автомобильСотрудники Росгвардии задержали наркоторговцаПередвижная библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
Сотрудники полиции пытаются установить личность найденного на обочине дороги трупаВ Мурманской области за сутки пойманы 6 нетрезвых водителейНа Северном флоте начался конкурс «Отличник войсковой разведки» «АРМИ-2017»Воронины похитили Филиппа КиркороваВ центре Мурманска сбили ребенкаМИД России ведет переговоры по освобождению захваченных в Нигерии моряков
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  