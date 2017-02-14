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Швеция и Норвегия будут укреплять оборонное сотрудничество

10:0714 февраля 2017Просмотров: 125

Нейтральная Швеция и входящая в НАТО Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество и диалог в военно-политической сфере. Об этом в совместной статье в газете Dagens nyheter написали министры обороны Швеции и Норвегии Петер Хультквист и Ине Эриксен Сёреиде.

«Европа и Северная Европа находятся перед большими вызовами в сфере политики и безопасности», — написали министры.

Они считают, что когда меняются условия европейской безопасности, сотрудничество и диалог между соседними странами становится все более важными.

«Диалог по вопросам политики безопасности между нашими странами будет углубляться и будет включать вопросы и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях», — пояснили авторы статьи.

Целью укрепления сотрудничества они назвали «общее стремление усилить предсказуемость, способствовать стабильности и работать для мирного развития без конфронтации и конфликта в нашей части мира».

Авторы статьи напомнили, что во время встречи в ноябре 2016 года они договорились о ряде совместных мероприятий в сфере военно-политических связей.

Стороны, в частности, намерены взаимно восстановить представительства военных атташе для обмена информацией, сообщает РИА Новости

Министры подчеркнули, что укрепление двустороннего сотрудничества является дополнением к работе, которая ведется в рамках таких уже имеющихся структур сотрудничества, как NORDEFCO (региональное военное сотрудничество, в которое входят Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия), НАТО, ООН и ЕС.

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