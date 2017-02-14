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Сотрудничество Мурманской области и Республики Крым продолжается

09:2214 февраля 2017Просмотров: 128

Министерство экономического развития Мурманской области в рамках реализации Соглашения между правительством Мурманской области и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве разместило на своем сайте информационные материалы, предоставленные республикой.

На сайте ведомства размещены паспорт Республики Крым, материалы об условиях функционирования свободной экономической зоны республики, а также презентация «Крым – территория новых возможностей», подготовленная АО «Корпорация развития Республики Крым». Информация направлена на налаживание инвестиционного сотрудничества между регионами.

Ознакомиться с материалами можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Направление деятельности» вкладка «Межрегиональное сотрудничество» пункт «Информация о регионах РФ».



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