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Сотрудники Росгвардии задержали наркоторговца

12:5014 февраля 2017Просмотров: 50

Сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД был задержан 24-летний мурманчанин по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Молодой человек был задержан в автомобиле в момент продажи свертка с порошкообразным веществом белого цвета. За содержимое пакета покупатель передал продавцу четыре тысячи рублей.

Изъятый сверток был направлен на экспертизу. Она выявила, что в исследуемом веществе содержался амфетамин.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

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