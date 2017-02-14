Сотрудники Росгвардии задержали наркоторговца

Сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД был задержан 24-летний мурманчанин по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Молодой человек был задержан в автомобиле в момент продажи свертка с порошкообразным веществом белого цвета. За содержимое пакета покупатель передал продавцу четыре тысячи рублей.

Изъятый сверток был направлен на экспертизу. Она выявила, что в исследуемом веществе содержался амфетамин.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.