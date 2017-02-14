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У инвалида в Апатитах украли 100 тысяч рублей

10:5014 февраля 2017Просмотров: 114

В полицию обратился 85-летний житель города с заявлением о краже крупной суммы денег, хранившейся у него в квартире на улице Козлова.

Подозрения в краже пали на одного из гостей, приходившего накануне.

Оперативники выяснили, что поскольку мужчина просил сходить в магазин собравшихся приятелей и выделял им деньги. Место, где хранились наличные, при этом не скрывал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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