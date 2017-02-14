В центре Мурманска сбили ребенка

Сегодня в 8 утра в районе улицы Карла Либкнехта водитель автомобиля «Hyundai» , выезжая со двора и поворачивая в сторону улицы Челюскинцев, наехал на девочку.

Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщает пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Мурманской области.

Инспекторы ОБ ДПС напоминают водителям о повышенном внимании и необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных учреждений.

А также убедительно просят педагогов и родителей обратить внимание детей на необходимость убеждаться в безопасности перед началом и во время перехода проезжей части.