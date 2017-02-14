В Мурманском педагогическом колледже тушили пожар

13 февраля 2017 года около 18 часов на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании Мурманского педагогического колледжа.

В результате пожара на первом этаже в подсобном помещении обгорели уборочный инвентарь, личные вещи. Также были закопчены стены и потолок по всей площади помещения.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (19 человек личного состава и 6 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.