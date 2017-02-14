16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области за сутки пойманы 6 нетрезвых водителей

12:2014 февраля 2017Просмотров: 66

При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД.

8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Мурманской области. 

Читайте также
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется экологическая выставкаНетрезвый житель Оленегорска угнал и сжег автомобильСотрудники Росгвардии задержали наркоторговцаПередвижная библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
Сотрудники полиции пытаются установить личность найденного на обочине дороги трупа«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцамиНа Северном флоте начался конкурс «Отличник войсковой разведки» «АРМИ-2017»Воронины похитили Филиппа КиркороваВ центре Мурманска сбили ребенкаМИД России ведет переговоры по освобождению захваченных в Нигерии моряков
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  