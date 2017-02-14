В Мурманской области за сутки пойманы 6 нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД.

8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Мурманской области.