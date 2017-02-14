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В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется экологическая выставка

13:3014 февраля 2017Просмотров: 9

16 февраля в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздничное открытие комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована библиотекой при содействии Управления Росприроднадзора по Мурманской области в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий.

В основной экспозиции представлено свыше 110 различных документов: книги, фотоальбомы, буклеты, памятки, рукотворные книги лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги и другие материалы, рассказывающие об экологической ситуации, природоохранных объектах страны и Кольского полуострова, сохранении природного наследия.

Лучшие образцы художественной литературы познакомят маленьких читателей с бережным отношением к природе и окружающему миру.

Дополнят основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Экология и творчество» и художественный вернисаж рисунков и плакатов «Сохраним хрупкую красоту земли».

В рамках открытия комплексной тематической выставки посетители смогут принять участие в экологическом квесте «Час на спасение».

Выставка будет экспонироваться в течение года.

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