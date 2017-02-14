В Оленегорске ограбили 93-летнюю пенсионерку

В полицию Оленегорска обратилась пенсионерка 1923 года рождения. Пожилая жительница Оленегорска сообщила полицейским, что неизвестный ограбил ее в собственной квартире.

Потерпевшая рассказала полицейским, что она вышла проверить почту, а дверь в квартиру оставила открытой. Неизвестный накинул на нее сзади тряпку и затащил в квартиру, где уложил пожилую женщину на диван и связал ей руки.

Узнав, где лежат деньги, он забрал 30 тысяч рублей, после чего развязал женщине руки и вышел из квартиры.

Потерпевшая не смогла описать подозреваемого в грабеже, так как не видела его.

Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток полицейские установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый безработный житель Оленегорска. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции.

У злоумышленника было изъято 26 тысяч рублей, остальное деньги он успел потратить. Подозреваемый признался в совершении преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.