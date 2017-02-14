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Воронины похитили Филиппа Киркорова

11:5014 февраля 2017Просмотров: 93

Король российской эстрады появится в праздничной серии «Ворониных», посвященной 8 марта.

По сюжету, Костя выигрывает в лотерею поздравление с 8 марта от народного артиста. Но когда Киркоров приезжает исполнить свое обещание, женской половины Ворониных не оказывается дома. Костя, Леня и Николай Петрович пытаются удержать звездного гостя всеми возможными способами и заходят слишком далеко – звезда теряет сознание.

Очнувшись, Киркоров принимает Ворониных за маньяков и вызывает на помощь омоновцев…

По словам Филиппа, его появление в праздничной серии «Ворониных» вполне закономерно: «Я пою о любви и прежде всего для женщин, поэтому происходящее в кадре мне понятно и близко. Моей традиции поздравлять дам уже тридцать лет, но и раньше в нашей семье это был особенный праздник».

С первого дубля певец, на счету которого съемки в 35-ти теле- и кинопроектах, почувствовал себя как дома: шутил, импровизировал, предлагал идеи. Так, в одной из сцен Филиппу пришлось одновременно петь и раздавать пощечины, в другой – пострадать от холодильника и бороться с любвеобильными фанатками. «Мы не ожидали такого яркого актерского проявления», – признавался режиссер сериала Александр Жигалкин.

А Киркоров делился наработанными приемами: «Для меня самый простой путь воплощения своего образа на экране ­ спародировать себя, посмеяться над собой, над своими недостатками и той культовостью, которую тиражируют средства массовой информации».

Если со всеми актерами сериала Филипп познакомился на площадке, то с Екатериной Волковой (Верой) и ее мужем Андреем Карповым дружит давно и приглашает на детские праздники. Кстати, именно Андрею ­– архитектору по образованию – Киркоров доверил строительство домашнего парка развлечений для своих детей

Любимого артиста не отпустили без подарков и преподнесли мятный свитшот с логотипом сериала «Воронины». Обновка пришлась впору, а звездный гость признался, что сам не покупает вещи: «К счастью, теперь моим гардеробом занимается профессиональный стилист. Именно он получает рекомендации от режиссеров, подбирает мне луки, а я уже выделяю тот самый, в котором и буду сниматься».

Премьера новой серии с участием Филиппа состоится на СТС в марте. Кроме Киркорова, также к «Ворониным» в разное время заглядывали его друзья и коллеги: Андрей Малахов, Николай Басков, Вячеслав Фетисов, Ляйсан Утяшева, Виктор Гусев, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Носов, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев, Андрей Карпов и другие.

 

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