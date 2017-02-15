Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

«Норникель» в связи с реконфигурацией производственных мощностей, будет активно использовать в транспортной логистической цепочке все свои суда.

Сегодня водный транспорт компании перевозит собственные и социальные грузы в Дудинский, Архангельский и Мурманский морские порты, расположенные в Арктической зоне. А также Красноярский речной порт.

Елена Безденежных, вице-президент – статс-секретарь - руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Действительно, мы сейчас в транспортно-логистической цепочке активно будем использовать все наши суда. Потому, что сейчас предусматривается перевод ряда мощностей с Норильска с закрытого никелевого завода на Кольскую ГМК. Да, вы правы, это будет более активное использование существующих, и даже модернизация существующих судов для того, чтобы можно было перевозит полупродукты».

Полярные экспрессы, кроме судоходства между Дудинкой и Мурманском, выполняют и социальную миссию - обеспечивают завоз продуктов и топлива в отдалённые населённые пункты ниже по Енисею. «Норникель», позиционирующий себя как социально ответственная компания, всегда являлся перевозчиком для Северного Ледового завоза. Так было раньше и так будет впредь, говорят представители компании.

Елена Безденежных, вице-президент – статс-секретарь - руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Вы знаете, невозможно развивать территорию без связи государства и бизнеса. Это сделать невозможно. И в данном случае, проектное управление чем полезно для предприятий и территорий, тем что мы можем взаимоувязать нужды инвесторов и предприятия с нуждами территорий. Тянуть ВОЛС – оптическую линию, невозможно только для нужд предприятия. Этим будет пользоваться весь Норильск. Электроэнергией, которой мы обеспечиваем своё предприятие, пользуются все арктические города в зоне нашего присутствия. Относится это и к судам-ледоколам. Это и речные перевозки в летний период, это и детские сады… Естественно, без связи с основным инвестором на территории, развитие этой территории невозможно».

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«Норникель» - среди победителей Всероссийского конкурса Российского Союза Промышленников и Предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016».

Итоги Всероссийского конкурса утвердил президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Александр Шохин. «Норникель» стал лидером сразу в нескольких номинациях конкурса: у компании первое место «За поддержку и развитие социального предпринимательства» и гран-при в номинации «За экологическую ответственность». Награждение победителей конкурса будет проходить во время форумов Недели российского бизнеса в марте и других значимых мероприятий.

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«Норникель» выступил инициатором проведения форумов социальных технологий «Город – это мы!». Они пройдут в Заполярном и Норильске, 4 и 18 марта соответственно. Участвовать в форумах будут представители сообществ, которым небезразлична судьба родного города, которые готовы участвовать в его развитии.

Главная задача форума и всех активностей вокруг него – усилить и объединить сообщества, чтобы сделать город лучше. Накануне форума в каждом городе запланированы встречи с интересными людьми, пообщаться с которыми будет полезно горожанам: собеседники поделятся идеями по воспитанию детей, поиску своего пути, личностному развитию. так в Заполярном 3 марта популярный блогер Дарья Домбровская расскажет о воспитании счастливого и успешного ребенка. А тандем Марии Землянухиной и Владислава Коробейникова с позиции психологии научит заряжать себя жизненной энергией и драйвом. Завершатся так называемые «предфорумы» интеллектуальной игрой между лидерами городских сообществ. Вход на предфорум свободный. Самые активные участники получат пригласительные билеты на форум «Город – это мы!». Форум социальных технологий является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проводится уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района, где расположена Кольская ГМК, входящая в «Норникель».

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Министерство экономического развития Мурманской области продолжает работу по развитию сотрудничества с республикой Крым.

Так в рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, министерство экономического развития Мурманской области разместило на своем сайте информационные материалы, предоставленные республикой. На сайте ведомства размещены паспорт Республики Крым, материалы об условиях функционирования свободной экономической зоны республики, а также презентация «Крым – территория новых возможностей». Эта информация будет полезна для налаживания инвестиционного сотрудничества между регионами. Ознакомиться с материалами можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Направление деятельности» вкладка «Межрегиональное сотрудничество» пункт «Информация о регионах РФ».