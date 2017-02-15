ЕвроХим назначил Дмитрия Сокова на должность главы российского направления бизнеса Группы

EuroChem Group AG («ЕвроХим» или «Группа»), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сегодня сообщает, что Совет Директоров Группы утвердил назначение Дмитрия Сокова на должность Генерального директора АО «МХК «ЕвроХим», российской дочерней компании Группы. К исполнению обязанностей г-н Соков приступит с 15 февраля 2017 года.



Г-н Соков будет отвечать за оперативное управление и дальнейшее развитие российского бизнеса Группы. Он будет работать в Московском офисе и под руководством Дмитрия Стрежнева, который ранее совмещал данную операционную роль со своими основными обязанностями Генерального директора Группы. Г-н Стрежнев продолжит курировать российское направление в должности Председателя Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим». Принимая во внимание значительный прогресс Группы на международном уровне, данное назначение позволит г-ну Стрежневу сконцентрироваться на реализации глобальной стратегии Группы, включая дальнейшее международное развитие бизнеса.



Ранее Дмитрий Соков занимал руководящие посты в ОАО "Кордиант" (прежнее название - ОАО "СИБУР - Русские шины"). С февраля 2012 года являлся генеральным директором компании. Г-н Соков получил степень MBA по специальности «Стратегический менеджмент» в Высшей школе экономики, а также окончил Московский Государственный технологический университет "СТАНКИН".



Генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев прокомментировал: «Мы рады приветствовать Дмитрия Сокова во главе российского бизнеса «ЕвроХима», который имеет прочную репутацию на местном рынке. Уверен, что Дмитрий, зарекомендовавший себя как талантливый менеджер с солидным опытом управления в российской химической промышленности, внесет значительный вклад в реализацию стратегии Группы на одном из наших ключевых рынков и будет способствовать активному росту нашего бизнеса в данном регионе».



Дмитрий Соков сказал: «Для меня большая честь возглавить российское направление Группы «ЕвроХим», которая является одним из международных лидеров в производстве минеральных удобрений и известным отраслевым брендом не только в России, но и во всем мире. Я благодарю Совет директоров «ЕвроХима» и Дмитрия Стрежнева за оказанное мне доверие. Я впечатлен теми результатами, которые смогла достигнуть российская команда, и надеюсь на продуктивную совместную работу по достижению следующей фазы роста российского бизнеса «ЕвроХима».

EuroChem Group AG

«ЕвроХим» — однин из ведущих производителей удобрений в мире, предприятия которой производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру. Деятельность «ЕвроХима» включает добычу полезных ископаемых и углеводородов, а также производство, логистику и дистрибуции удобрений.

В настоящее время Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» и Усольский калийный комбинат. Головной офис Группы расположен в г. Цуг, Швейцария, производственные предприятия и сеть дистрибуции — в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве, США и России. Штат сотрудников Компании насчитывает более 25 000 человек по всему миру.





