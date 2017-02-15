Глава Мурманска Дмитрий Филиппов оценил Центр инженерных компетенций города

Центр открылся в Политехническом лицее. Там 15-16 февраля проходит VI Российская научная конференция учащихся “Юность”. Участвуют 285 школьников из 4 регионов: Белгородской области, Саратовской, Мурманской и республики Крым.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: “Проведение конференции такого уровня это очень важная работа и Политехнический лицей проводит уже шестую такую конференцию. Действительно, результаты которые я сегодня увидел колоссальные. Благодаря таким учителям, педагогам, которые здесь работают, дети получают нужные навыки, которые в дальнейшем смогут воплотить в своей жизни.”

Главная цель центра – создать условия для учеников склонных к научно-техническому творчеству, выявить ребят склонных в будущем стать инженерами. Во время демонстрации робототехники глава города спрашивал у ребят больше не о технической составляющей их работ, а о том, где в реальной жизни можно применить такие изделия. Оказалось, что все они могут быть полезны.