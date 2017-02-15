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Глава Мурманска Дмитрий Филиппов узнал, как в Мурманске обучают будущих инженеров

20:0315 февраля 2017Просмотров: 204

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов посетил Центр инженерных компетенций города. Открылся он в политехническом лицее. Что это такое и для чего он нужен, узнали корреспонденты ТВ-21.

В мурманском политехническом лицее 15-16 февраля проходит VI Российская научная конференция учащихся «Юность». Участвуют в ней 285 школьников из 4-х регионов: Белгородской области, Саратовской, Мурманской и республики Крым. Открытие Центра инженерных компетенций для лицея огромное событие. Цель - создать условия для учеников склонных к научно-техническому творчеству, выявить ребят склонных в будущем стать инженерами. Главе города рассказали об успехах учеников. Этот робот на соревнованиях в одной из номинаций занял первое место.

Создание роботов не ограничивается стандартными деталями. Есть здесь и 3Д принтер. Если есть оригинальная идея, её можно воплотить и распечатать нужные запчасти. К примеру, этот робот Увиденным Дмитрий Филиппов остался доволен.

Дмитрий Филиппов,  глава Мурманска: «Проведение конференции такого уровня это очень важная работа и политехнический лицей проводит уже шестую такую конференцию. Действительно, результаты, которые я сегодня увидел, колоссальные. Благодаря таким учителям, педагогам, которые здесь работают, дети получают нужные навыки, которые в дальнейшем смогут воплотить в своей жизни».

Новый инженерный центр, общероссийские конференции, ранее созданный технопарк, все это серьёзная система дополнительного образования. Цепочка непрерывного механизма совершенствований инженерных навыков у учеников.

Татьяна Шовская,  директор Мурманского политехнического лицея: «Мы уверенно говорим, если в 10-12 лет ребенок не увлекается робототехникой, если он не строит интересные инженерные конструкции, то профессия современного инженера для него закрыта. Вот именно в центре ребятам дадут возможность попробовать эту профессию, определиться, это твоя профессия, или тебе нужно поменять на другую профессию».

Кому - то это все может показаться просто игрушками, но лицей уже получил первое практическое задание. Заказчики исследования - 10 судоремонтный завод города Полярный и мурманское отделение Союза машиностроителей России. Для них в новом центре подготовят информацию о методах утилизации отходов.

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