Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение о проведении Мурманской международной деловой недели

Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение о проведении VI Мурманской международной деловой недели в период с 13 по 17 ноября 2017 года.

Мурманская международная деловая неделя – ежегодное деловое мероприятие в жизни региона, в рамках которого проходит традиционно более 20 мероприятий.

Документ не только устанавливает сроки проведения главного бизнес-мероприятия, но и утверждает состав организационного комитета по подготовке и проведению VI ММДН, в который вошли представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций, бизнеса.

Первое заседание организационного комитета состоится уже на следующей неделе, его участники рассмотрят предварительную программу мероприятий, обсудят основные темы базовых площадок.

Координатором VI Мурманской международной деловой недели традиционно выступает Министерство экономического развития Мурманской области.

С информацией о VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.