16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Лицензии на ружья и карабины подорожают в восемь раз

14:0515 февраля 2017Просмотров: 85

Получение разрешения на гражданское оружие — гладкоствольное, нарезное, травматическое или коллекционное — может подорожать примерно в восемь раз.

И это при том, что весь процесс лицензирования, скажем, двустволки, обходится охотнику от двух до пяти тысяч рублей.

Правда, в основном деньги уходят на оплату прохождения медкомиссии, собственно единовременный сбор за госуслугу обходится всего лишь в десять рублей, сообщает Российская газета.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий изменить только 23-ю статью Закона «Об оружии». Именно в этой статье речь идет об оплате этой самой госуслуги «за выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на хранение или хранение и ношение, ввоз в Россию и вывоз из нее оружия и патронов к нему, продление сроков действия разрешений».

Читайте также
Важность логистики в развитии Арктики обсудят на конференции в МурманскеУсилившийся ветер помешает поездкам на север Мурманской области«Штормовое предупреждение» покажут в художественном музееПобедитель областного конкурса среди мужчин галантного возраста живет в Полярном
Смекалка сотрудников банка в Мурманске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионеркиВ Мончегорске состоялись соревнования по мини-футболу на снегуВ Мурманске состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаЮные патриоты из Мурманска примут участие в областной военно-тактической игре «Орленок»Трое мурманчан пытались украсть полтонны цветметаНа Ленинградке перевернулся автомобиль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  