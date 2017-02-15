Лицензии на ружья и карабины подорожают в восемь раз

Получение разрешения на гражданское оружие — гладкоствольное, нарезное, травматическое или коллекционное — может подорожать примерно в восемь раз.

И это при том, что весь процесс лицензирования, скажем, двустволки, обходится охотнику от двух до пяти тысяч рублей.

Правда, в основном деньги уходят на оплату прохождения медкомиссии, собственно единовременный сбор за госуслугу обходится всего лишь в десять рублей, сообщает Российская газета.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий изменить только 23-ю статью Закона «Об оружии». Именно в этой статье речь идет об оплате этой самой госуслуги «за выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на хранение или хранение и ношение, ввоз в Россию и вывоз из нее оружия и патронов к нему, продление сроков действия разрешений».