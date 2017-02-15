Мурманчанин задолжал 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде

В отделе судебных приставов Первомайского округа на исполнении находилось производство о взыскании с мурманчанина административного штрафа в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Провести проверку имущественного положения должника не представлялось возможным, ввиду отсутствия его по указанному адресу.

Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Через неделю к судебному приставу пришел должник и погасил задолженность в полном объеме.

Судебный пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд из РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.