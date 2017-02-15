Отдельный батальон ДПС в Мурманске проводит набор на должность инспектора дорожно-патрульной службы

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД России проводит набор на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

В качестве кандидатов рассматриваются молодые люди до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах, имеющие образование не ниже среднего профессионального и водительское удостоверение категории «В» со стажем вождения от двух лет.

Подробную информацию по предъявляемым требованиям, вопросам трудоустройства и социальным гарантиям можно узнать по телефону 40-79-78 или, обратившись в группу кадров ОБ ДПС по адресу город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 46/1, кабинет 316 (вт., чт 10:00 – 13:00 и 14:00-16:00).