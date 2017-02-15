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Победитель областного конкурса среди мужчин галантного возраста живет в Полярном

13:3715 февраля 2017Просмотров: 97

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

В этом году шесть конкурсантов из Мурманска, Апатитов, Полярного и Мончегорска встретились на одной сцене и удивили членов жюри и зрителей конкурса своими выступлениями на тему «Богатырская застава».

Участники продемонстрировали визитные карточки и творческие номера, состязались в красноречии, а также покорили всех присутствующих своими посвящениями дамам.

По результатам работы жюри все конкурсанты были удостоены специальных дипломов.

Дипломом «За смекалку» награжден Владимир Марков из города Апатиты. Мончегорец Николай Алипов получил специальный диплом «За удаль молодецкую», а Николай Калашников из Полярного – «За силу». Обладателем диплома в номинации «За справедливость» стал мурманчанин Алексей Разумов, а «За храбрость» – мурманский «рыцарь» Александр Столяренко.

Диплома «За ловкость» удостоен Александр Новиков из города Полярный, который и стал победителем областного конкурса среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

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