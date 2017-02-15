Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Война, которую не забыть. В Мурманске состоялся митинг в память о погибших в Афганистане.



На этом месте УАЗик, так называемая «буханка», провалился под асфальт. Откуда здесь появился провал - пока не известно, но место уже сравняли с землёй с помощью щебня.



«Буханка» провалилась в асфальт, а вода затопила улицу. Коммунальная авария в Мурманске.



Работодатели задерживают зарплаты, коммунальщики не выполняют обязанности. Как бороться с нарушителями - совещание в правительстве.



С собой - только паспорт и черная ручка. Пробный ЕГЭ по русскому сдают не только школьники, но и их … родители.



Что такое центр инженерных компетенций? Глава Мурманска посетил политехнический лицей.



Красотки Заполярья под светом софитов фотостудии. Профессионалы раскрывают секреты хорошей фотографии.

