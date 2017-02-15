Прогноз погоды по Мурманской области на 16 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью и утром на севере области 11-16 м/с, поземок.

Температура воздуха от -3 до +2°, при прояснениях до -7°. Гололедица, днем местами сильная.

Прогноз погоды на 16 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 -1..+1 небольшой снег без осадков Умба -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -2..-4 -1..+1 небольшой снег без осадков Апатиты -3..-5 -2..0 небольшой снег небольшой снег Кировск -3..-5 -2..0 небольшой снег небольшой снег Ковдор -1..-3 -1..+1 небольшой снег без осадков Мончегорск -1..-3 -1..+1 снег небольшой снег Ловозеро -3..-5 -2..0 снег небольшой снег Оленегорск -3..-5 -2..0 снег небольшой снег Никель -2..0 0..+2 снег снег Заполярный -2..0 0..+2 снег снег Североморск -2..0 0..+2 снег снег Мурманск -1..3 0..+2 снег снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 февраля