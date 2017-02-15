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Прогноз погоды по Мурманской области на 16 февраля

12:4315 февраля 2017Просмотров: 125

Облачная с прояснениями погода.  Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью и утром на севере области 11-16 м/с, поземок.

Температура воздуха от -3 до +2°, при прояснениях до -7°. Гололедица, днем местами сильная.

Прогноз погоды на 16 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

-1..+1

небольшой снег

без осадков

Умба

-1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-2..-4

-1..+1

небольшой снег

без осадков

Апатиты

-3..-5

-2..0

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-3..-5

-2..0

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-1..-3

-1..+1

небольшой снег

без осадков

Мончегорск

-1..-3

-1..+1

снег

небольшой снег

Ловозеро

-3..-5

-2..0

снег

небольшой снег

Оленегорск

  -3..-5

-2..0

снег

небольшой снег

Никель

-2..0

0..+2

снег

снег

Заполярный

-2..0

0..+2

снег

снег

Североморск

-2..0

0..+2

снег

снег

Мурманск

-1..3

0..+2

снег

снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 февраля

Температура воздуха

утром  -2..0

днем 0..+2

вечером 0..-2

Осадки

снег

снег

снег
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