Прогноз погоды по Мурманской области на 16 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью и утром на севере области 11-16 м/с, поземок.
Температура воздуха от -3 до +2°, при прояснениях до -7°. Гололедица, днем местами сильная.
Прогноз погоды на 16 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Умба
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-3..-5
|
-2..0
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-3..-5
|
-2..0
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-3..-5
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-3..-5
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-2..0
|
0..+2
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-2..0
|
0..+2
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-2..0
|
0..+2
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-1..3
|
0..+2
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -2..0
|
днем 0..+2
|
вечером 0..-2
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег