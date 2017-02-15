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Пьяный водитель, пытаясь уйти от погони, врезался в столб и хотел сбежать

20:0715 февраля 2017Просмотров: 683

За два дня дорожные полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии задержали 9 пьяных водителей. Причем, пятеро из них повторно сели за руль нетрезвыми. Одного из нарушителей инспекторы заметили в Первомайском округе и начали погоню.

То, что водитель неадекватен, сразу стало ясно. Он ехал по дороге с односторонним движением навстречу потоку. Пытался оторваться от преследователей, сворачивая во дворы, провоцировал опасные и аварийные ситуации.

В конце концов, протаранил фонарный столб и попытался сбежать. Но полицейские его задержали. У мужчины не оказалось ни прав, ни документов на машину. Экспертиза показала, что он нетрезвый. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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