Работодатели в Мурманской области стали чаще задерживать зарплату

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела координационное совещание в правительстве области. В нём приняли участие представители правоохранительных органов, а так же оперативных служб.

Главной темой встречи стали нарушения трудового и жилищного законодательства. В регионе участились случаи, когда работодатель задерживает или не платит зарплату. Так же жители Кольского полуострова регулярно жалуются на плохую работу коммунальных служб. Такие факты, по словам Марины Ковтун, могут привести к росту социальной напряжённости в регионе.