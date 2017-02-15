16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Работодатели в Мурманской области стали чаще задерживать зарплату

12:1515 февраля 2017Просмотров: 228

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела координационное совещание в правительстве области. В нём приняли участие представители правоохранительных органов, а так же оперативных служб.

Главной темой встречи стали нарушения трудового и жилищного законодательства. В регионе участились случаи, когда работодатель задерживает или не платит зарплату. Так же жители Кольского полуострова регулярно жалуются на плохую работу коммунальных служб. Такие факты, по словам Марины Ковтун, могут привести к росту социальной напряжённости в регионе.

Читайте также
В мурманском театре кукол ребят научили создавать картины из тыквенных семечекВажность логистики в развитии Арктики обсудят на конференции в МурманскеУсилившийся ветер помешает поездкам на север Мурманской областиЛицензии на ружья и карабины подорожают в восемь раз
«Штормовое предупреждение» покажут в художественном музееПобедитель областного конкурса среди мужчин галантного возраста живет в ПолярномСмекалка сотрудников банка в Мурманске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионеркиВ Мончегорске состоялись соревнования по мини-футболу на снегуВ Мурманске состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаЮные патриоты из Мурманска примут участие в областной военно-тактической игре «Орленок»
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  