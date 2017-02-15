Работодатели в Мурманской области стали чаще задерживать зарплату

Сегодня в правительстве обсуждали ситуацию с нарушениями трудового и жилищного законодательства в регионе. В прошлом году правоохранительные органы зафиксировали увеличение количества таких фактов.

По итогам 2016 года в Мурманской области на 20% выросло количество нарушений трудового законодательства. Задерживаются или вовсе не платятся зарплаты. Часть денег работники получают в конвертах. Сотрудников не всегда трудоустраивают официально.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Не менее остро в области стоит и проблема нарушения жилищных прав граждан. Рост числа нарушений в этой сфере составил более 46%. Нарушения в сфере ЖКХ особенно волнуют людей. Данная сфера постоянно находится под пристальным взглядом правительства Мурманской области и правоохранительных органов».

Марина Ковтун отметила, что серьёзных сбоев в этом отопительном сезоне удалось избежать, но в сфере ЖКХ остаются актуальными наболевшие вопросы. Это работа управляющих компаний и уборка снега. Количество нарушений в сфере ЖКХ увеличилось на треть.