Сегодня коллеги и поклонники Маргариты Конториной проводили ее в последний путь

Церемония прощания с народной артисткой России прошла в стенах Драматического театра Северного флота, на сцене которого Маргарита Васильевна прослужила 42 года.

Цветы и траурная музыка, а на экране фотографии такой разной и неповторимой актрисы. Собравшиеся не могут смириться со случившимся, у всех в памяти её роли, выход на сцену под аплодисменты публики.



Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области: «Человек - светлый, добрый, наверное, с уникальным жизнелюбием и оптимизмом».



Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Мы прощаемся с тобой Маргарита Васильевна и можем только обещать, что будем помнить всегда тебя, как простую, замечательную, народную актрису театра Северного флота».



По традиции в последний путь актрису провожали под аплодисменты публики. Похоронят Маргариту Васильевну в её родном городе - Санкт-Петербурге.