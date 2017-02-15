16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Штормовое предупреждение» покажут в художественном музее

14:0015 февраля 2017Просмотров: 65

17 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка художника Василия Григорьевича Баранова.

В экспозиции будет представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея, среди которых «Этюд (Рейдар Сярестениеми)», «Штормовое предупреждение», «У Семёновского озера» и многие другие.

Василий Баранов - заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР, организатор и первый председатель областного отделения Союза художников.

Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья.

Выставка будет работать до 19 марта.

Читайте также
Важность логистики в развитии Арктики обсудят на конференции в МурманскеУсилившийся ветер помешает поездкам на север Мурманской областиЛицензии на ружья и карабины подорожают в восемь разПобедитель областного конкурса среди мужчин галантного возраста живет в Полярном
Смекалка сотрудников банка в Мурманске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионеркиВ Мончегорске состоялись соревнования по мини-футболу на снегуВ Мурманске состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаЮные патриоты из Мурманска примут участие в областной военно-тактической игре «Орленок»Трое мурманчан пытались украсть полтонны цветметаНа Ленинградке перевернулся автомобиль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  