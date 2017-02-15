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Смекалка сотрудников банка в Мурманске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки

13:3315 февраля 2017Просмотров: 159

В отдел мурманской полиции поступило сообщение из банка о том, что жительница Мурманска 1930 года рождения собирается оформить кредит на 350 тысяч рублей. На вопрос работников банка, зачем ей такая сумма, пенсионерка сказала, что ей нужно помочь внуку.

Сотрудники банковской организации, зная о схемах мошенничества, позвонили в полицию.

Оперативники, незамедлительно прибыв в отделение банка, опросили жительницу областного центра и выяснили, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился внуком.

Лже-внук сообщил своей «бабушке», что он задержан за причинение телесных повреждений, и, чтобы избавиться от уголовной ответственности, ему срочно необходимо 350 тысяч рублей.

У пенсионерки такой суммы не было, и злоумышленник попросил ее взять кредит в одном из банков Мурманска. Деньги необходимо было передать через курьера.

Сотрудники полиции пояснили женщине, что ее обманули, и предложили позвонить настоящему внуку. Женщина совершила телефонный звонок в присутствии полицейских и убедилась, что ее внук ничего не совершал и находится дома.

Сотрудники уголовного розыска задержали девушку-курьера, которая должна была забрать деньги у пенсионерки, и опросили ее.

Мурманчанка 1992 года рождения, ранее не судимая, рассказала оперативникам, что она познакомилась в интернете с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В ходе переписки злоумышленник попросил ее помочь и перевести ему на счет деньги, которые необходимо забрать у пенсионерки.

Сотрудниками полиции установлено, что мошенник, который пытался обмануть пожилую мурманчанку, находится за пределами Мурманской области.

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