Таможня будет вести статистику движения товаров с территории ЕАЭС

Федеральным законом внесены изменения в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Согласно этому Закону установлена обязанность российского лица, заключившего сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в РФ с территорий государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или вывозятся из РФ на территории государств - членов ЕАЭС, представлять в таможенные органы статистическую форму учёта перемещения товаров.

Статистическая форма заполняется на официальном Интернет-сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе "Представление статистической формы", где имеется подробная информация и рекомендации о правилах ее заполнения.

Напомним, что к государствам - членам ЕАЭС относятся Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Товары, перемещаемые между этими пятью странами, не облагаются таможенными пошлинами, сообщает пресс-служба Мурманской таможни.



