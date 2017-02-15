Телеканал ТВ21+ займет 21 кнопку в сетях всех операторов кабельного телевидения нашего региона

Мы победили в конкурсе. С сегодняшнего дня решением Федеральной комиссии по телерадиовещанию ТВ21+ стал единственным в Мурманской области обязательным общедоступным телеканалом.

«21 кнопка» на сегодняшний день - это альтернатива так и не случившемуся пока третьему мультиплексу, некий компромисс после долгих споров между региональными вещателями и российским министерством связи и массовых коммуникаций. В соответствии с Законом «О СМИ» и Законом «О связи» региональный общедоступный телеканал избирается в каждом регионе России. В Мурманской области на этот статус претендовали три телеканала, но в лидеры вышел ТВ21+.

Светлана Солдатова, генеральный директор Телеканала ТВ-21: «Для ТВ-21 это конечно историческое событие. Мы выиграли этот конкурс абсолютно честно. Мы собрали все документы, представили его очень хорошо, свой канал. Я считаю, что решение комиссии совершенно справедливо. Большое спасибо нашим телезрителям, которые верили в нас, которые смотрели наш канал, благодаря которым у нас такие высокие рейтинги!»

ТВ-21 в этом году отметит юбилей - 25 лет. Мы были первым негосударственным телеканалом в Мурманской области, и сейчас продолжаем оставаться в лидерах. Команда ТВ-21 готовит много новых интересных проектов. Смотрите нас в эфире, в интернете, в кабельной сети «Ростелеком», а теперь и в кабельных сетях всех других операторов.