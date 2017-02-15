Телепрограмма на 16 февраля (четверг)

Четверг, 16 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Судебная колонка. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Хроники будущего. Климатическая катастрофа. Документальный цикл (16+)

На острове Ловуд в Норвежском море зафиксирована температура -78 градусов. Так аномально низко она опустилась всего за одну ночь. Тысячи рыб в заливе Ловуда были заморожены заживо. Тревожные вести из Норвегии подтвердили самые худшие опасения. Климатическая катастрофа не за горами! Если Норвежское море замерзло, значит, остывает наш «планетарный обогреватель» - теплое течение Гольфстрим. Благодаря ему на Земле поддерживается мягкий, а, главное, постоянный климат. И люди знают, где холодно, а где тепло, и каких ждать температур зимой или летом. Но последние несколько лет происходят невероятные климатические метаморфозы, которые неизбежно приведут к трагедии.

14:51 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Ошибка дядюшки Ау.

КОАПП. Черный заяц.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Сенсация или провокация? Сверхвозможности человека. Документальный цикл (16+)

Медики утверждают: человек способен на большее. Потенциально он гораздо сильнее, умнее и выносливее, чем принято думать. Что же нам мешает проявлять наши сверхвозможности? Ученые отвечают на этот вопрос неожиданно - всему виной наши чувства, то есть наши привычные представления о нас самих. Мозг бережет нас и не дает проявить себя во всей красе. На что же способен человек и какие чудеса он сможет совершать, если ему выключить программу самосохранения, заложенную природой и естественным отбором много тысяч лет назад? Что будет с миром, если человек получит возможность воспринимать мир без ограничений? Сделают ли эти знания нас по-настоящему счастливыми или же восприятие новых реальностей превратит нашу жизнь в кромешный ад?

17:22 Познавательная программа (12+)

Роль антибиотиков в нашей жизни.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Время в микронах. Фильм НТК «Ковров+», г. Ковров.

17:54 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

18:04 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Фабрика счастья. Документальный цикл (16+)

Что такое счастье? Способность к счастью, даже семейному, заложена генетически, - уверяют некоторые ученые. Стоит ли несчастливому человеку спорить с генами? Зачем вообще человеку способность испытывать счастье? И как стать счастливым? Ответы в нашем фильме.

18:59 Познавательная программа (12+)

Роль антибиотиков в нашей жизни.

Что такое демократия?

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Островной. Морское путешествие.

Заповедник. Звезды заповедника.

Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Судебная колонка. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Основной элемент. Фабрика счастья. Документальный цикл (16+)

Что такое счастье? Способность к счастью, даже семейному, заложена генетически, - уверяют некоторые ученые. Стоит ли несчастливому человеку спорить с генами? Зачем вообще человеку способность испытывать счастье? И как стать счастливым? Ответы в нашем фильме.

00:29 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Хальмер-Ю - долина жизни. Фильм о заброшенном горняцком посёлке Хальмер-Ю и его жителях, лишившихся своей родины. Шахта закрыта, посёлок уничтожен, жители расселены. Но каждое лето они совершают длинное путешествие домой.

Три дня из жизни директора «Космоса». В небольшом посёлке Зареченск на границе Мурманской области и Карелии живёт Сергей Сергеев. Как и многие односельчане, он ловит рыбу, копается в огороде – словом, живёт неспешной, размеренной жизнью. Если бы не одно «но»… Сергей Киприянович работает директором «Космоса», где приобщает земляков к культуре, радует песнями, игрой на разных музыкальных инструментах. Каково оно - быть на виду у всех и наедине с самим собой?

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Шуми-городок: цена партизанской войны. Фильм о неизвестных фактах военной истории Ковдорского района - партизанской базе «Шуми-городок», располагавшейся в годы Великой Отечественной войны на его территории.

Аляска. Заметки с того света. В середине XIX века русский первопроходец Лаврентий Загоскин открыл миру внутренние районы Аляски. В начале XXI века экспедиция Героя Россия Михаила Малахова впервые повторила его маршрут.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Москва зовет. Известная ведущая Диана Лесничая проводит экскурсию американцу Винсенту. Цель экскурсии - показать, что не все мифы иностранцев о России - правда.

Новый Валаам. Недалеко от города Йоэнсуу находится православный мужской монастырь Новый Валаам. В фильме рассказывается об исходе монахов со святой земли 40-го года, о появлении православного монастыря в лютеранской Финляндии и о сегодняшнем дне Нового Валаама.