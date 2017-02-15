Телепрограмма на 16 февраля (четверг)

Четверг, 16 февраля 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Бюро находок.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Судебная колонка. 5, 6 серии. Сериал (16+)
Россия. 2007 г.
Детектив.
В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин
Елена Антоненко.
Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
14:00 Хроники будущего. Климатическая катастрофа. Документальный цикл (16+)
На острове Ловуд в Норвежском море зафиксирована температура -78 градусов. Так аномально низко она опустилась всего за одну ночь. Тысячи рыб в заливе Ловуда были заморожены заживо. Тревожные вести из Норвегии подтвердили самые худшие опасения. Климатическая катастрофа не за горами! Если Норвежское море замерзло, значит, остывает наш «планетарный обогреватель» - теплое течение Гольфстрим. Благодаря ему на Земле поддерживается мягкий, а, главное, постоянный климат. И люди знают, где холодно, а где тепло, и каких ждать температур зимой или летом. Но последние несколько лет происходят невероятные климатические метаморфозы, которые неизбежно приведут к трагедии.
14:51 Познавательная программа (12+)
Что такое демократия?
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мультимир (6+)
Ошибка дядюшки Ау.
КОАПП. Черный заяц.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Сенсация или провокация? Сверхвозможности человека. Документальный цикл (16+)
Медики утверждают: человек способен на большее. Потенциально он гораздо сильнее, умнее и выносливее, чем принято думать. Что же нам мешает проявлять наши сверхвозможности? Ученые отвечают на этот вопрос неожиданно - всему виной наши чувства, то есть наши привычные представления о нас самих. Мозг бережет нас и не дает проявить себя во всей красе. На что же способен человек и какие чудеса он сможет совершать, если ему выключить программу самосохранения, заложенную природой и естественным отбором много тысяч лет назад? Что будет с миром, если человек получит возможность воспринимать мир без ограничений? Сделают ли эти знания нас по-настоящему счастливыми или же восприятие новых реальностей превратит нашу жизнь в кромешный ад?
17:22 Познавательная программа (12+)
Роль антибиотиков в нашей жизни.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Время в микронах. Фильм НТК «Ковров+», г. Ковров.
17:54 Познавательная программа (12+)
Что такое демократия?
18:04 Телегазета (12+)
18:30 Основной элемент. Фабрика счастья. Документальный цикл (16+)
Что такое счастье? Способность к счастью, даже семейному, заложена генетически, - уверяют некоторые ученые. Стоит ли несчастливому человеку спорить с генами? Зачем вообще человеку способность испытывать счастье? И как стать счастливым? Ответы в нашем фильме.
18:59 Познавательная программа (12+)
Роль антибиотиков в нашей жизни.
Что такое демократия?
19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Островной. Морское путешествие.
Заповедник. Звезды заповедника.
Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Бюро находок.
Мы живем в России.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Судебная колонка. 7, 8 серии. Сериал (16+)
Россия. 2007 г.
Детектив.
В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин
Елена Антоненко.
Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Основной элемент. Фабрика счастья. Документальный цикл (16+)
Что такое счастье? Способность к счастью, даже семейному, заложена генетически, - уверяют некоторые ученые. Стоит ли несчастливому человеку спорить с генами? Зачем вообще человеку способность испытывать счастье? И как стать счастливым? Ответы в нашем фильме.
00:29 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Хальмер-Ю - долина жизни. Фильм о заброшенном горняцком посёлке Хальмер-Ю и его жителях, лишившихся своей родины. Шахта закрыта, посёлок уничтожен, жители расселены. Но каждое лето они совершают длинное путешествие домой.
Три дня из жизни директора «Космоса». В небольшом посёлке Зареченск на границе Мурманской области и Карелии живёт Сергей Сергеев. Как и многие односельчане, он ловит рыбу, копается в огороде – словом, живёт неспешной, размеренной жизнью. Если бы не одно «но»… Сергей Киприянович работает директором «Космоса», где приобщает земляков к культуре, радует песнями, игрой на разных музыкальных инструментах. Каково оно - быть на виду у всех и наедине с самим собой?
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Шуми-городок: цена партизанской войны. Фильм о неизвестных фактах военной истории Ковдорского района - партизанской базе «Шуми-городок», располагавшейся в годы Великой Отечественной войны на его территории.
Аляска. Заметки с того света. В середине XIX века русский первопроходец Лаврентий Загоскин открыл миру внутренние районы Аляски. В начале XXI века экспедиция Героя Россия Михаила Малахова впервые повторила его маршрут.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Москва зовет. Известная ведущая Диана Лесничая проводит экскурсию американцу Винсенту. Цель экскурсии - показать, что не все мифы иностранцев о России - правда.
Новый Валаам. Недалеко от города Йоэнсуу находится православный мужской монастырь Новый Валаам. В фильме рассказывается об исходе монахов со святой земли 40-го года, о появлении православного монастыря в лютеранской Финляндии и о сегодняшнем дне Нового Валаама.