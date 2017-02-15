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Трое мурманчан пытались украсть полтонны цветмета

13:0115 февраля 2017Просмотров: 126

В Мурманске сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали группу лиц, подозреваемых в краже 500 кг цветного металла.

Ночью, 14 февраля наряд группы задержания мурманского отдела вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, в районе ул. Невского заметил двух подозрительных граждан, которые волочили мешки в сторону припаркованного автомобиля «ВАЗ-2112».

Увидев сотрудников Росгвардии, мужчины, быстро погрузив мешки в машину, попытались скрыться во дворах.

Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение преследовать данный автомобиль, и в районе ул. Ладыгина тот был остановлен.

В ходе проверки было установлено, что в машине находилось трое граждан 1992, 1995 и 1996 годов рождения. При осмотре в багажнике автомобиля были обнаружены мешки с мотками из металла желтого цвета.

На место происшествия сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу мурманской полиции.

Полицейские выяснили, что молодые люди украли пол тонны цветного металла на территории одного из предприятий.

При осмотре места происшествия у забора данного предприятия было обнаружено еще несколько приготовленных мешков с ломом металла желтого цвета, которые злоумышленники не успели погрузить в автомобиль.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

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