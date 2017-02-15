Усилившийся ветер помешает поездкам на север Мурманской области

По информации от 15 февраля 2017 года в период с 16:00 до 20:00 на севере Мурманской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с.

Сохранится такая погода до 03:00-06:00 16 февраля 2017 года, сообщает ФГБУ «Мурманский УГМС».

В связи с этим обращаемся к водителям, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.

Если путешествия не избежать, необходимо проследить за техническим состоянием транспортного средства (при поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, а, дождавшись попутной машины, доехать до ближайшего населенного пункта), при движении на дороге быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Выход в море и на водоемы Мурманской области на маломерных судах также не рекомендуется, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.