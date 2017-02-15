16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мончегорске состоялись соревнования по мини-футболу на снегу

13:2115 февраля 2017Просмотров: 84

На городском стадионе Мончегорска состоялись соревнования по мини-футболу на снегу в зачет 57-го Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях участвовали шесть команд юношей и три команды девушек – всего 101 спортсмен.

Они представляли Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск и ЗАТО Александровск.

Соревнования проводились среди юношей 2001-2002 и девушек 2000-2002 годов рождения.

Абсолютным чемпионом среди девушек стала команда города Мурманска, 2 место у команды Мончегорска и 3 место – города Апатиты.

Среди юношей абсолютным чемпионом стала команда Мончегорска, 2 место – у команды Мурманска и 3 место – у команды ЗАТО Александровск.

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Читайте также
В мурманском театре кукол ребят научили создавать картины из тыквенных семечекВажность логистики в развитии Арктики обсудят на конференции в МурманскеУсилившийся ветер помешает поездкам на север Мурманской областиЛицензии на ружья и карабины подорожают в восемь раз
«Штормовое предупреждение» покажут в художественном музееПобедитель областного конкурса среди мужчин галантного возраста живет в ПолярномСмекалка сотрудников банка в Мурманске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионеркиВ Мурманске состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаЮные патриоты из Мурманска примут участие в областной военно-тактической игре «Орленок»Трое мурманчан пытались украсть полтонны цветмета
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  