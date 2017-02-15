16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманск приехала Кировская меховая фабрика

20:0115 февраля 2017Просмотров: 189

Финальная сезонная распродажа обновлённой коллекции модных фасонов норковых шуб сезона 2017 года! В Мурманск приехала Кировская меховая фабрика. Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

Фестиваль меха в Мурманске! Норковые шубы от Кировской меховой фабрики - это всегда только натуральный мех и качественный пошив по приятным ценам. А изделия из норки - это роскошь, шик, красота и практичность.

Светлана Симонова, продавец-консультант: «Прежде всего, марка Кировской меховой фабрики - это качество. Прежде всего, качество. У нас всё-таки своё зверохозяйство, и имея своё училище - это позволяет добиваться нам определённых высот».

В России суровые климатические условия делают меховую одежду незаменимой верхней одеждой. Модные сочетания стриженного и гладкого меха, разных фактур, стильные цветовые решения - шубы от Кировской меховой фабрики подчеркнут вашу женственность и аристократичность. Кроме этого, все изделия качественные - шубки и жилетки промаркированы электронными чипами, в соответствии с новым законом.

Светлана Симонова, продавец-консультант: «Здесь представлен огромный ассортимент мехов. Начиная с красавицы и королевы меха - норки. Здесь же вы встретите мутон, нутрию стриженную и не стриженную. И элитные виды меха такие, как лиса рыжая чернобурая, куница, каракуль».

Выставка будет работать с 15 по 19 февраля с 10 до 20 часов в Ледовом дворце спорта

Реклама
Читайте также
Светлана Ивченко: «Норникель» будет совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствияМурманчанин ограбил прихожанку в храме «Спас на Водах»Нетрезвый мурманчанин угрожал выколоть глаз сотруднику полицииЧто такое фиторазнообразие и сколько в Мурманской области растений?
Судебные приставы выяснили, кто взыскал больше всего алиментовВ квартире на улице Старостина тушили пожарГИБДД разыскивает водителя и очевидцев наезда на ребенкаПолиция Кандалакши разыскивает наркоторговцаНетрезвый житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городуКольская ГМК улучшает условия хранения нового оборудования
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  