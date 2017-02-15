Финальная сезонная распродажа обновлённой коллекции модных фасонов норковых шуб сезона 2017 года! В Мурманск приехала Кировская меховая фабрика. Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

Фестиваль меха в Мурманске! Норковые шубы от Кировской меховой фабрики - это всегда только натуральный мех и качественный пошив по приятным ценам. А изделия из норки - это роскошь, шик, красота и практичность.



Светлана Симонова, продавец-консультант: «Прежде всего, марка Кировской меховой фабрики - это качество. Прежде всего, качество. У нас всё-таки своё зверохозяйство, и имея своё училище - это позволяет добиваться нам определённых высот».



В России суровые климатические условия делают меховую одежду незаменимой верхней одеждой. Модные сочетания стриженного и гладкого меха, разных фактур, стильные цветовые решения - шубы от Кировской меховой фабрики подчеркнут вашу женственность и аристократичность. Кроме этого, все изделия качественные - шубки и жилетки промаркированы электронными чипами, в соответствии с новым законом.



Светлана Симонова, продавец-консультант: «Здесь представлен огромный ассортимент мехов. Начиная с красавицы и королевы меха - норки. Здесь же вы встретите мутон, нутрию стриженную и не стриженную. И элитные виды меха такие, как лиса рыжая чернобурая, куница, каракуль».



Выставка будет работать с 15 по 19 февраля с 10 до 20 часов в Ледовом дворце спорта