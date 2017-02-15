16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске «буханка» утонула в асфальте

20:0815 февраля 2017Просмотров: 1063

Необычное коммунальное происшествие в Мурманске. На улице Морской автомобиль провалился в яму от провалившегося асфальта. А до этого на соседней улице прорвало трубу. ЧП произошло вчера вечером. К счастью никто не пострадал.

На этом месте УАЗик, так называемая «буханка», провалился под асфальт. Откуда здесь появился провал - пока не известно, но место уже сравняли с землёй с помощью щебня. Скорее всего, это временная мера, асфальт здесь придётся полностью перекладывать.

На этом видео с регистратора заметно - как глубоко провалилась машина. Вытаскивать её пришлось трактором. Он же и засыпал провал. А в это время буквально за углом машины ездили по колёса в воде.

На дне Северного ледовитого океана, на Континентальном шельфе существует хребет. И носит он имя Михаил Васильевича Ломоносова. Озера или хотя бы реки с таким именем вроде бы не существовало. Но в Мурманске, на улице Ломоносова образовалась огромная лужа. И непонятно - по какой причине здесь вместо асфальта вода, и владельцы автомобилей вынуждены принимать пусть и бесплатную, но стихийную мойку.

И у потопа, и у провала в асфальте общая причина - прорыв магистральной трубы водоканала. Об этом сегодня рассказал главный инженер предприятия.

Андрей Виноградчий, главный инженер «Мурманскводоканала»: «Там диаметр достаточно большой - 300 миллиметров. Характер повреждений, скорее всего, перелом. Поэтому объём воды большой, он подмыл дорогу, основание, которое там было. И порядка 40 сантиметров образовался провал. Вот машина туда колёсами и заехала».

Сейчас труба перекрыта, водоснабжение идёт по другим магистралям. На комфорте мурманчан ситуация никак не повлияет. Ремонт трубы и дорожного покрытия водоканал выполнит за свой счёт в ближайшее время. Для этого полностью остановят движение на улице Морской. На все работы потребуется около недели.

Реклама
Читайте также
Светлана Ивченко: «Норникель» будет совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствияМурманчанин ограбил прихожанку в храме «Спас на Водах»Нетрезвый мурманчанин угрожал выколоть глаз сотруднику полицииЧто такое фиторазнообразие и сколько в Мурманской области растений?
Судебные приставы выяснили, кто взыскал больше всего алиментовВ квартире на улице Старостина тушили пожарГИБДД разыскивает водителя и очевидцев наезда на ребенкаПолиция Кандалакши разыскивает наркоторговцаНетрезвый житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городуКольская ГМК улучшает условия хранения нового оборудования
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  