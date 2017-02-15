В Мурманске «буханка» утонула в асфальте

Необычное коммунальное происшествие в Мурманске. На улице Морской автомобиль провалился в яму от провалившегося асфальта. А до этого на соседней улице прорвало трубу. ЧП произошло вчера вечером. К счастью никто не пострадал.

На этом месте УАЗик, так называемая «буханка», провалился под асфальт. Откуда здесь появился провал - пока не известно, но место уже сравняли с землёй с помощью щебня. Скорее всего, это временная мера, асфальт здесь придётся полностью перекладывать.



На этом видео с регистратора заметно - как глубоко провалилась машина. Вытаскивать её пришлось трактором. Он же и засыпал провал. А в это время буквально за углом машины ездили по колёса в воде.



На дне Северного ледовитого океана, на Континентальном шельфе существует хребет. И носит он имя Михаил Васильевича Ломоносова. Озера или хотя бы реки с таким именем вроде бы не существовало. Но в Мурманске, на улице Ломоносова образовалась огромная лужа. И непонятно - по какой причине здесь вместо асфальта вода, и владельцы автомобилей вынуждены принимать пусть и бесплатную, но стихийную мойку.



И у потопа, и у провала в асфальте общая причина - прорыв магистральной трубы водоканала. Об этом сегодня рассказал главный инженер предприятия.



Андрей Виноградчий, главный инженер «Мурманскводоканала»: «Там диаметр достаточно большой - 300 миллиметров. Характер повреждений, скорее всего, перелом. Поэтому объём воды большой, он подмыл дорогу, основание, которое там было. И порядка 40 сантиметров образовался провал. Вот машина туда колёсами и заехала».



Сейчас труба перекрыта, водоснабжение идёт по другим магистралям. На комфорте мурманчан ситуация никак не повлияет. Ремонт трубы и дорожного покрытия водоканал выполнит за свой счёт в ближайшее время. Для этого полностью остановят движение на улице Морской. На все работы потребуется около недели.