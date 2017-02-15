В Мурманске нетрезвый водитель снес столб, скрываясь от полицейских

В один из выходных дней на прошлой неделе в Первомайском округе инспекторами ДПС был замечен автомобиль «ВАЗ», двигавшийся по дороге с односторонним движением навстречу потоку.

Пытаясь скрыться от патрульных, автолюбитель остановился не сразу. Он затормозил только на улице Шабалина, допустив наезд на световую опору.

Даже после аварии водитель предпринял еще одну неудачную попытку скрыться, после чего был задержан полицейскими.

При водителе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль.

Автовладелец был освидетельствован, экспертиза подтвердила состояние опьянения и установила содержание доли алкоголя в крови задержанного.

На мужчину, помимо штрафов за нарушения ПДД, составлен административный материал по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Ответственность за нее предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.