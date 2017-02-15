В Мурманске родители школьников сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

Ученики 11 классов сегодня сдавали пробный ЕГЭ по русскому языку. Впрочем, за парты сели не только ребята, но и их папы и мамы. Они решили принять участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

С утра пораньше во второй мурманской гимназии побывали наши корреспонденты. Они расскажут, для чего взрослые решили сдать экзамен и почему они не пользуются шпаргалками.

В коридоре гимназии толпятся ученики и… родители. Им-то зачем сдавать ЕГЭ? У всех свои цели. В основном хотят знать, насколько суровое испытание ждет их детей.



По мерам безопасности здесь все очень строго и серьезно. Личные вещи всех участников пробного ЕГЭ попросили оставить вот в этом кабинете. Правила одинаковые для всех. Придется и мне на время расстаться со своей сумкой. Брать с собой мобильный телефон тоже нельзя. Поэтому придется остаться без средства связи на какое-то время. Обещали, что все будет в целости и сохранности.



У Ирины Ефремовой дочь - десятиклассница. Через год ей предстоят выпускные экзамены. А пока мама бросается на амбразуру. С собой только паспорт и черная ручка. Шпаргалки остались в прошлом.



Ирина Ефремова: «Но скажу по жизни, если ты не умеешь пользоваться шпаргалками, то ты и не сумеешь ими воспользоваться. Я писала для себя больше. Для успокоения, что оно сеть в наличии, но никогда в жизни не пользовалась. В кармане пролежали? Да, потому что не умею пользоваться, своим же поведением выдаю себя».



Некоторые родители, видимо с непривычки, переживают перед пробным экзаменом, словно это главное испытание в жизни.



Галина Бояринцева: «Вы тоже будете писать? - Посмотрим. - Как, силы чувствуете? - Как вам сказать, не знаю, честно сказать, не знаю».



А вот министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко точно знает, что сядет за парту. В прошлом году она писала пробный по русскому. В этом году тоже пришла.



Такая репетиция для родителей, говорит Наталия Карпенко, очень полезна. По сравнению со стандартным, проверочный экзамен для взрослых - в урезанной форме.



Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Он не реальный, он сокращен. В нем 14 заданий и сочинение. Он позволяет родителям просто получить представление, что представляют собой задания, которые будут выполнять обучающиеся».



Проверить свои силы сегодня решил и директор центра «Лапландия» Сергей Кулаков. Его сын учится в 10 классе. В следующем году будет сдавать ЕГЭ. Отец хочет прежде испытать все на себе. Сыну помочь и себя проверить.



Сергей Кулаков, директор центра дополнительного образования «Лапландия»: «Слушайте, честно говоря, не готовился вообще к экзамену. Хочу посмотреть свои остаточные знания, которые остались. Я закончил школу в 91 году. Советская система образования. Посмотрю, что в голове осталось. - А если завалите, будете переживать? Я надеюсь, что пороговый минимум мы все родители преодолеем».



На 14 заданий у взрослых есть 40 минут. Школьники должны выполнить 24 задания и написать сочинение максимум за три с половиной часа. В пробном экзамене ребята участвуют добровольно. Но обычно пишут практически все.



Владислав Свешников, школьник: «Как настроение? - Замечательное.- Готовились? Нет. Понятно же, что легко писать. Хоть и учусь на физмате, но русский легкий».



Денис Донской, школьник: «Волнительно, потому что первый экзамен более или менее важный. Как готовились? В течение всей школы русский язык».



Сегодня в Мурманской области открылись 29 пунктов. 3 тысячи человек сдавали пробный ЕГЭ по русскому языку. В том числе, 180 мам и пап учеников.



После экзамена родители обязательно поделятся с детьми впечатлениями - страшно сдавать ЕГЭ или нет. А результаты смогут узнать на портале госуслуг или в школах ближе к 23 февраля.